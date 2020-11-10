«Локдаун» назван словом 2020 года

CentralAsia (CA) - Словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года «локдаун» (lockdown), которое воплощает «общий опыт миллиардов людей», передает «Интерфакс».

«Локдаун» определяется как введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам.

В условиях пандемии лексикографы зарегистрировали резкий взлет частотности употребления этого слова — 250 000 случаев против 4000 в 2019 году.

Кроме «локдаун» в топ-10 слов года попали «отпуск без выплаты зарплаты» (furlough), «сотрудник, чье присутствие необходимо на работе» (key worker), «самоизолироваться», «социальное дистанцирование» и «коронавирус».

Из не связанных с пандемией слов в десятку вошли «Megxit» (слово, созвучное с Brexit, которое обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи), «BLM» (название антирасистского движения Black Lives Matter), «TikToker» (пользователь платформы TikTok) и «mukbang» ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).

В 2019 году Collins признал словом года «климатическую забастовку», в 2017 году - «фейк-ньюс».