В Узбекистане школы в качестве эксперимента передадут в управление частникам

CentralAsia (UZ) - Школы в Узбекистане начнут передавать в доверительное управление частникам. Об этом говорится в указе президента «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана», подписанном 6 ноября.



Образование в таких школах пока обещают оставить бесплатным, а управленец должен производить в них ремонт.

Согласно документу, в порядке эксперимента в доверительное управление частному сектору на 5 лет с правом последующего продления будут передавать общеобразовательные учебные учреждения. При этом средства, выделяемые Госбюджетом на содержание учебных учреждений, не будут уменьшены.

Частник при этом кроме бесплатного обучения детей и ремонта зданий, обязан будет укрепить материально-техническую базу школ.

Доверительному управляющему будут выделяться пустующие здания и земли общеобразовательного учреждения для организации частных образовательных, спортивных или культурных организаций.