Путин пожелал Кыргызстану долгосрочной стабильности
- Азия и мир, общество
- 16:49, 10 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств ШОС пожелал Кыргызстану долгосрочной стабильности внутри страны.
«Мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики», - сказал Путин после выступления и.о. президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные выборы в начале 2021 года.
Путин отметил, что без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономике и социальной сфере.
В ходе своего выступления Жапаров просил Путина о телефонном разговоре с ним, Путин сообщил, что в ближайшее время созвонится.