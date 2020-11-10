Путин пожелал Кыргызстану долгосрочной стабильности

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств ШОС пожелал Кыргызстану долгосрочной стабильности внутри страны.



«Мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики», - сказал Путин после выступления и.о. президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который заявил о наличии твердой политической воли, чтобы провести честные и конкурентные выборы в начале 2021 года.



Путин отметил, что без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономике и социальной сфере.



В ходе своего выступления Жапаров просил Путина о телефонном разговоре с ним, Путин сообщил, что в ближайшее время созвонится.