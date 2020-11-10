Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд до 16 ноября будет находиться на самоизоляции из-за контакта с человеком, у которого позднее выявили коронавирус, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, никаких симптомов, указывающих на болезнь, нет, но сегодня мы также сделаем тесты», - написала президент в социальных сетях.

Пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ сказала корреспонденту rus.err.ee, что помимо главы государства тест на коронавирус предстоит сдать и нескольким сотрудникам канцелярии, сопровождавших президента в Вильянди.

Все физические встречи Керсти Кальюлайд, запланированные на эту неделю, будут отменены.

По данным портала новостей вещания ERR.ee, из-за самоизоляции президента созыв совета по гособороне переносится на следующую неделю.