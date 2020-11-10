Состоялась онлайн встреча заместителей министров иностранных дел Таджикистана и Южной Кореи

CentralAsia (TJ) - По инициативе корейской стороны в рамках подготовки к 13-му Форуму сотрудничества Южной Кореи и Центральной Азии, который пройдет на уровне министров иностранных дел 25 ноября в Сеуле, состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Хусрава Нозири с замминистра иностранных дел Республики Корея по политическим вопросам Ким Ганом в формате видеоконференции.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, стороны подчеркнули, что сотрудничество с Кореей, в том числе в рамках Форума сотрудничества со странами Центральной Азии и других механизмов регионального сотрудничества, имеет особое значение для Таджикистана.



Также обсудили расширение регионального сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, стандартизации и охраны окружающей среды, которые станут основными темами последующих виртуальных встреч Форума, а также обменялись мнениями по проекту плана действий Секретариата Форума на 2021 год.



Участники также затронули вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, подписания новых двусторонних документов, организации совместных мероприятий в различных форматах, в частности в рамках заседаний Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и политических консультаций между министерствами иностранных дел Таджикистана и Южной Кореи.



В этом контексте стороны отметили важность дальнейшего расширения торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей между двумя странами, а также межпарламентского сотрудничества, развития сотрудничества в областях промышленности, энергетики, культуры, туризма и трудовой миграции.



Стороны также обсудили другие вопросы, связанные с расширением двусторонних отношений между Таджикистаном и Республикой Корея в рамках международных и региональных организаций и сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией COVID-19.



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