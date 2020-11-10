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  10 ноября 2020
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В Австрии обнаружены останки самых древних близнецов. Фото
// kurier.at/Michaela Bruckberger

CentralAsia (CA) -  В Австрии ученые обнаружили самые древние останки близнецов, живших около 30 тысяч лет назад. Об этом сообщается в журнале Nature.

Эксперты проанализировали останки и выяснили, что оба мальчика имели общий геном. При этом один ребенок умер в возрасте шести-семи недель, а другой — 13-14 недель. Тела были погребены согласно обрядам живших на той территории племен. Тела были погружены в красную охру, а их головы были обращены на восток. Кроме того, вокруг таза младшего ребенка были обернуты бусы из слоновой кости, а тело второго малыша было украшено ожерельем из моллюсков.

Как сообщили авторы исследования, «подтвержденные свидетельства наличия близнецов в археологических исследованиях крайне редки и никогда не были подтверждены анализом ДНК»
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