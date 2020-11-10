В Москве ужесточили ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

CentralAsia (CA) - Из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве примут дополнительные меры для борьбы с пандемией. Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем блоге.

«Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии», - отметил мэр Москвы.

По его словам, в середине августа в городе лишь один из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября положительных тестов стало 5,8 процента, а затем 7,5 процента. «И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. К тому же медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе», - написал Собянин.

В этих условиях город вводит дополнительные меры противодействия коронавирусу. Они будут действовать два месяца — с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года (включительно).

На дистанционный режим обучения на это время переводят столичные вузы и колледжи. Эта мера носит обязательный характер для образовательных учреждений, подведомственных городу. Транспортные карты учащихся временно заблокируют. Для федеральных и частных колледжей дистанционка рекомендована.

Ресторанам и клубам с 13 ноября запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. На это время приостанавливается оказание услуг общественного питания и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке, в боулинг-клубах, картинг-центрах и так далее. Ограничение не распространяется на продажу товаров и оказание бытовых услуг. Заведения смогут работать круглосуточно на вынос, а также доставлять курьером готовые блюда.

Посетителей будут пускать в театры, кинотеатры, концертные залы при условии заполнения залов не более чем на 25 процентов от общей вместимости. Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей могут проводиться только по согласованию с городским Департаментом спорта.

Временно приостанавливают проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Учреждения культуры снова будут проводить онлайн выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции онлайн. Ограничения не будут распространяться на официальные мероприятия, которые проходят по решению органов исполнительной власти.

На время будут закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и кафе, если они расположены в зданиях. Мероприятия для детей на открытом воздухе по-прежнему возможны.

Новые ограничения решили ввести сразу на два месяца из-за приближающихся зимних праздников. «Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий», - пояснил Сергей Собянин.

Как сообщается на сайте мэрии, в Москве продолжается рост количества подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня развернуто более 15 тысяч коек для больных с COVID-19, задействовано 70 процентов этого фонда. При необходимости медики могут использовать коечный резерв.

В столице действуют меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В общественных местах необходимо надевать маску и печатки, соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания рекомендуют соблюдать домашний режим. Работодатели обязаны перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников.