В Узбекистане в результате отравления газом погибли молодожёны

- Узбекистан, общество
- 17:48, 10 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Сырдарье молодая супружеская пара задохнулась угарным газом. Об этом сообщает издание «Сырдарья хабарлари», ссылаясь на прокуратуру Сырдарьинской области.
По данным РОВД, 6 ноября 2020 года в 13:35 в квартире Д.М. были обнаружены мёртвыми жители Баявутского района Ш.М., 1995 года рождения и его жена 1999 года рождения.
По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, супруги отравились угарным газом.
По информации издания, молодая пара состояла в браке не более месяца.
Дело расследует прокуратура.