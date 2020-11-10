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  10 ноября 2020
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В Узбекистане в результате отравления газом погибли молодожёны

CentralAsia (UZ) -  В Сырдарье молодая супружеская пара задохнулась угарным газом. Об этом сообщает издание «Сырдарья хабарлари», ссылаясь на прокуратуру Сырдарьинской области.

По данным РОВД, 6 ноября 2020 года в 13:35 в квартире Д.М. были обнаружены мёртвыми жители Баявутского района Ш.М., 1995 года рождения и его жена 1999 года рождения.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, супруги отравились угарным газом.

По информации издания, молодая пара состояла в браке не более месяца.
Дело расследует прокуратура.

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