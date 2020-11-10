В регионах Туркменистана рынкам разрешили работать только два дня в неделю

CentralAsia (TM) - В июле этого года в Туркменистане ввели ограничительные меры на работу торговых центров и рынков. Официально, с того времени могут работать только продуктовые магазины, однако в реальности исполнение этих запретов контролировали избирательно. Если некоторым владельцам магазинов и продавцам выписывали штрафы за подпольную торговлю, то многие другие продолжали работать открыто. С начала ноября за соблюдением ограничений стали следить строже.

Как передают «Хроники Туркменистана» из Дашогуза, с 31 октября в городе ограничили работу базаров и большинства частных магазинов. Теперь рынки открыты только два дня в неделю. Владельцам работающих нелегально магазинов грозят штрафами до 2000 манатов (570 долларов США) и лишением предпринимательской лицензии.

Издание отмечает, что закрыт даже центр торжеств «Рысгал», принадлежащий одному из племянников президента. В начале октября там находился единственный работающий ресторан в городе.

О схожей ситуации сообщают источники из Лебапского велаята.

За ходом исполнения распоряжения хякима велаята следят сотрудники полиции, санитарной инспекции и налоговой службы. Нарушителям грозит штраф в размере 1600 манатов (около 460 долларов США).

В эти дни полиция в Туркменабате разгоняет стихийные рынки с товарами, бывшими в употреблении. Там продают одежду, книги, запчасти и бытовую технику.

В городах и этрапских центрах региона введен запрет на работу ресторанов, кафе и центров торжеств. Подобным заведениям, расположенным в сельской местности, разрешено работать с 16:00 до 21:00.

Вызваны ли эти меры ростом количества заболевших коронавирусом, неизвестно. Власти Туркменистана продолжают отрицать наличие в стране случаев заражения COVID-19.