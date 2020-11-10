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  10 ноября 2020
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В Узбекистане самыми «коррумпированными» названы сотрудники Народного банка

CentralAsia (UZ) -  Названы банки Узбекистана, где больше всего зафиксированы случаи коррупции. Список банков был назван во время совещания во вопросам борьбы с коррупцией, сообщили местные СМИ.

В ходе совещания с участие генерального прокурора республики было озвучено, что за последние два года 166 высокопоставленных сотрудников банков привлечены к уголовной ответственности.

Как отмечается, к уголовной ответственности привлечены сотрудники таких банков, как «Ипотека банк», «Миллий банк», «Микрокредитбанк», «Агробанк» и «Халк банки».

Только из «Халк банки» («Народный банк») к уголовной ответственности привлекли 49 сотрудников, что стало самым высоким показателем по стране.

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