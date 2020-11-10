Участники заседания ШОС заявили об опасности распространения террористической идеологии

CentralAsia (CA) - Страны Шанхайской организации сотрудничества заявили о необходимости пресечь распространение террористической идеологии, так как ее продвижение создает условия для вербовки.



«Государства-члены подчеркивают необходимость активизации общих усилий по предотвращению и пресечению распространения террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии. Они убеждены, что продвижение экстремистских, сепаратистских и террористических идей, любая информационная поддержка, пропаганда и оправдание терроризма создают условия для распространения радикальных настроений и вербовки сторонников в ряды террористических организаций», - говорится в московской декларации Совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте Кремля