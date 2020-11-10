[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Участники заседания ШОС заявили об опасности распространения террористической идеологии

CentralAsia (CA) -  Страны Шанхайской организации сотрудничества заявили о необходимости пресечь распространение террористической идеологии, так как ее продвижение создает условия для вербовки.

«Государства-члены подчеркивают необходимость активизации общих усилий по предотвращению и пресечению распространения террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии. Они убеждены, что продвижение экстремистских, сепаратистских и террористических идей, любая информационная поддержка, пропаганда и оправдание терроризма создают условия для распространения радикальных настроений и вербовки сторонников в ряды террористических организаций», - говорится в московской декларации Совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте Кремля

print
  • В Узбекистане со взяткой задержан глава санэпидемнадзора Бухарской области
  • Монгольская народная партия назвала 5 возможных кандидатов на пост президента страны
  • Появилась первая вакцина от COVID, которая показала более чем 90 процентную эффективность


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com