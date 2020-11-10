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  10 ноября 2020
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В городах Узбекистана ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  По данным республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 10 ноября в 19:37 по ташкентскому времени в Таджикистане произошло землетрясение.

Магнитуда М=5,2. Глубина – 183 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 296 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент: 296 км, 2 балла.

Наманган: 263 км, 2 балла.

Андижан: 270 км, 2 балла.

Фергана: 207 км, 2 балла.

Гулистан: 240 км, 2 балла.

Джизак: 272 км, 2 балла.

Самарканд: 321 км, 2 балла.

Термез: 334 км, 2 балла.

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