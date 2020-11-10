В городах Узбекистана ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

- Таджикистан, происшествия
- 22:28, 10 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - По данным республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 10 ноября в 19:37 по ташкентскому времени в Таджикистане произошло землетрясение.
Магнитуда М=5,2. Глубина – 183 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 296 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент: 296 км, 2 балла.
Наманган: 263 км, 2 балла.
Андижан: 270 км, 2 балла.
Фергана: 207 км, 2 балла.
Гулистан: 240 км, 2 балла.
Джизак: 272 км, 2 балла.
Самарканд: 321 км, 2 балла.
Термез: 334 км, 2 балла.
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