Президент Узбекистана озвучил ряд инициатив на заседании Совета глав стран ШОС

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент предложил разработать программу развития сотрудничества по продовольственной безопасности, а также программу ШОС по развитию цифровой грамотности, в частности, по подготовке профильных специалистов.

Среди инициатив главы Узбекистана — разработать программу сотрудничества ШОС, направленную на поддержку нуждающихся слоев населения и сокращение бедности, создать международную сеть медучреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии.

Президент Узбекистана призвал участников саммита поддержать процессы мирного урегулирования в Афганистане и вовлечение этой страны в региональные торгово-экономические связи.

В данном контексте предложено скорейшее принятие Плана практических мер по содействию социально-экономическому восстановлению ИРА в рамках Контактной группы «ШОС-Афганистан». Особое внимание было обращено на инициативы строительства транспортных коридоров, которые помогут вернуть Афганистану его историческую роль соединяющего моста между Центральной и Южной Азией.

Также прозвучала инициатива по созданию концепции сотрудничества в области телемедицины, организовать обмен опытом в сфере здравоохранения государств-участников ШОС.

Шавкат Мирзиёев предложил провести в следующем году международную конференцию о роли ШОС в системе международных отношений.