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  11 ноября 2020
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В аймаке Сухэ-Батор прошел фестиваль конного мастерства «Агтана Хурээт»

CentralAsia (MNG) -  7 ноября на горе Шилийн Богд в аймаке Сухэ-Батор уже третий год подряд прошел фестиваль всадников и международной фотографии «Агтана Хурээт».

Фестиваль, который ежегодно проводится в рамках культурного проекта «Агтана Хурээт» на местном и глобальном уровнях, способствует популяризации конной культуры Монголии и связанных с ней традиций.


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Он играет важную роль в продвижении монгольской лошади, символа монгольского культурного наследия и национальной независимости, в мире, сохранении и передаче национальной конной культуры следующему поколению, развитии туризма в приграничных районах и поддержке местной экономики.


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В этом году в фестивале приняли участие около 3000 человек из 21 аймаков. Однако иностранные фотографы не смогли приехать из-за глобальной пандемии COVID-19.

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