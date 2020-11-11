Золотой поток в Монголии, вероятно, «самый привлекательный» вариант финансирования для Turquoise Hill

CentralAsia (MNG) - Поток золота – «вероятно, самый привлекательный »вариант для канадской горнодобывающей компании Turquoise Hill Resources, поскольку она ищет финансирование для проекта по добыче меди и золота в Монголии, - заявил во вторник глава финансовой компании Wheaton Precious Metals.

На прошлой неделе Turquoise Hill начала арбитражное разбирательство против своего крупнейшего акционера Rio Tinto, чтобы добиться «ясности» в финансировании Оюу-Толгой, одного из крупнейших проектов роста Rio.

Стриминг (streaming) – это тип альтернативного финансирования, который обычно включает в себя предоплату стримера майнеру, который погашает ссуду, поставляя металл позднее.

«Транзакция с потоком золота» входит в число вариантов, которые Turquoise Hill изучает, чтобы восполнить дефицит финансирования проекта, который оценивается в 1,7 миллиарда долларов на конец второго квартала, сообщила компания.

Целью может быть уменьшение размера и отсрочка сроков размещения любых прав на акции.

«Определенно с точки зрения акционеров Turquoise Hill, я бы сказал, что это, вероятно, самый привлекательный способ финансирования этого проекта», - агентству Reuters сообщил Рэнди Смоллвуд, президент и главный исполнительный директор Wheaton Precious Metals.

Он отказался от комментариев, когда его спросили, ведет ли Wheaton активные переговоры. Любая такая сделка потребует одобрения Rio.

«Я думаю, что это одна из проблем, с которыми сталкивается Turquoise Hill», - сказал он.

Turquoise Hill и Rio отказались от комментариев.

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