Сертификат вручен 59 монгольским студентам для обучения по инженерной специальности в Японии

CentralAsia (MNG) - 9 ноября в общей сложности 59 студентов получили сертификаты на соответствие требованиям для обучения в Японии в рамках Проекта развития высшего инженерного образования, при этом 49 студентов были приняты на программу бакалавриата, 6 студентов — на докторскую программу и 4 студента — на исследовательскую студенческую программу.

Из-за пандемии студенты обучались онлайн, так как их дата отъезда в Японию была отложена. Однако по решению Государственной чрезвычайной комиссии они вылетят в страну чартерным рейсом, который планируется осуществить 11 ноября.

С целью подготовки высококвалифицированных кадров, специализирующихся в области инженерии и технологий, повышения конкурентоспособности и улучшения условий и качества обучения, Проект развития высшего инженерного образования успешно реализуется шестой год с 2014 года. Все 59 студентов будут учиться в инженерной специальности в Японии в течение 2-2,5 лет с условием вернуться на родину и работать по специальности в течение 5 лет.

По состоянию на первую половину 2020 года в программе участвовало в общей сложности 670 студентов и исследователей, что составляет 67 процентов прогресса в достижении цели подготовки 1000 инженеров.

В работе приняли участие на церемонии начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки Г.Батнэмэх, главный представитель монгольского офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Тамура Эрико, а также ректор и заведующие кафедрами Монгольского университета науки и технологий, пожелав студентам успехов в их начинаниях.

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