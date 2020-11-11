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  11 ноября 2020
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В Улан-Баторе 60 студентов получили стипендию Фонда Зорига

CentralAsia (MNG) -  60 студентов, получивших право на участие в программе студенческих стипендий, совместно управляемой Фондом Зорига и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, получили свои стипендиальные сертификаты 7 ноября.

Программа стипендий отбирает 60 студентов каждый год в два этапа и направлена на поощрение и поддержку тех студентов, которые изо всех сил пытаются продолжить учебу из-за финансовых трудностей, несмотря на их академические достижения и активность сообщества.

За последние 15 лет стипендиальная программа, которая открыта для студентов любого местного университета или колледжа, принесла пользу около 1200 студентам, и они реализовали более 150 проектов по микроразработке в рамках программы. Ученым также предоставляется возможность повышения квалификации.

Во время вручения сертификата постоянный представитель Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Монголии выступил с замечаниями, призвав студентов стремиться стать гражданами мира.

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