В Монголии проект обучает полицию подходу, ориентированному на интересы жертв

CentralAsia (MNG) - 29 октября и 5 ноября были проведены тренинги для сотрудников полиции руководящего звена по применению подхода, ориентированного на потерпевших, при реагировании на случаи домашнего насилия. Тренинг прошел в Улан-Баторе в рамках проекта «Усиление мер по борьбе с гендерным насилием в Монголии» (2019-2022 гг.), который реализуется IDLO Mongolia (International Development Law Organization - Международная организация права развития) при финансовой поддержке правительства Канады, осуществляемой через Global Affairs Canada.

Тренинг проводился в сотрудничестве между Проектом и Национальным полицейским агентством (НПА) с целью усиления подхода, ориентированного на потерпевших, в полицейской процедуре реагирования на случаи домашнего насилия. 46 сотрудников полиции высшего звена из следственного управления и отдела охраны общественного порядка приняли участие в тренинге, который проводили опытные инструкторы сектора правосудия из Национального полицейского управления, Генеральной прокуратуры и Генерального судебного совета.

С момента принятия Закона о домашнем насилии три года назад правоохранительные органы установили практику рассмотрения дел о домашнем насилии. Было важно, чтобы руководство полиции, которое курирует жалобы о домашнем насилии, расследование и защиту жертв, принимало во внимание то, как прокуроры и судьи решают дела о домашнем насилии. Важным и новым компонентом этого тренинга были занятия с ключевыми представителями гражданского общества о пользе сотрудничества с гражданским обществом для защиты жертв.

НПО «Национальный центр против насилия» поделилась своим опытом оказания жертвам услуг, ориентированных на потерпевших, и рассказала о том, как улучшить реагирование полиции в сотрудничестве с НПО. НПО «Фонд Кристины Нобл» поделилась передовой практикой реагирования на жертвы насилия в семье в отношении детей, подвергшихся насилию, и поделилась тем, как можно перенаправить к ОГО, работающим в этой области. ОГО часто представляют детей в уголовных процессах.

Согласно исследованию 2017 года, проведенному Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Национальным статистическим управлением, 57,9% монгольских женщин, состоящих в браке или в интимных отношениях, в течение своей жизни подвергались домашнему насилию. Исследование также показало, что 35% когда-либо имевших партнеров женщин сообщили, что подвергались домашнему насилию в прошлом году. Принятие в 2017 году нового закона о домашнем насилии пролило свет на масштабы этой проблемы и предоставило жертвам дополнительные средства правовой защиты.

IDLO посвящена расширению прав и возможностей женщин и девочек и обеспечению гендерного равенства посредством верховенства закона. В настоящее время IDLO осуществляет проекты в нескольких странах по борьбе с дискриминационными законами, разработке правовых и институциональных основ с учетом гендерных аспектов, расширению доступа женщин к правосудию и расширению прав и возможностей женщин за счет устойчивого развития и экономических возможностей.

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