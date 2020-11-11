В Улан-Баторе объявлен трехдневный карантин

CentralAsia (MNG) - Постановление Государственной чрезвычайной комиссии гласит, что о приостановке работы пассажирских перевозок, классов, тренингов, развлекательных центров, электронных и детских игровых центров всех уровней образовательных учреждений.

В целях предотвращения заражения коронавирусом (COVID-19) вышеуказанные мероприятия были приостановлены с 11 по 13 ноября 2020 года. Иным словам в столице Монголии объявлен трехдневный карантин.

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