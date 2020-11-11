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  11 ноября 2020
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Дальнобойщик стал первым в Монголии местным случаем передачи Covid-19?

CentralAsia (MNG) -  Водитель международного транспорта монгольский дальнобойщик, после 21-дневной изоляции, вернулся домой четыре дня назад.

Сегодня сообщалось, что у водителя и члена его семьи была диагностирована коронавирусная инфекция и подтверждены лабораторные тесты.

На данный момент идентифицировано 16 человек, впервые контактировавших с ними.

«Поэтому в соответствии с планом реагирования и контрамерии в столице было решено ввести трехдневный карантин. В течение этого времени мы будем вести наблюдение для выявления контактов инфицированных людей», -сообщил Я. Содбаатар, председатель Государственной чрезвычайной комиссии и заместитель премьер-министра.

Кроме того были предоставлены предварительные маршруты и карты зараженного человека. Сообщается, что мужчина и его жена смотрели концерт в UB Palace, а его жена работает в заправке.

Вчера всех которые были в 21-дневной изоляции санаторий Энхсаран перевели в Национальном исследовательском центря инфекционных заболевания (НИЦИЗ). Это связано с тем, что водитель был изолирован в санатории Энхсаран. Кроме того, 16 человек, находящихся в тесном контакте с водителем, изолируются и проверяются.

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