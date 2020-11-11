На утро 11 ноября в Казахстане зафиксировано 568 новых случаев коронавируса. Всего — 117 904

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 237;

- Костанайская область - 61;

- Павлодарская область - 52;

- Акмолинская область - 45;

- город Нур-Султан - 37;

- город Алматы - 30;

- Северо-Казахстанская область - 30;

- Западно-Казахстанская область - 24;

- Алматинская область - 14;

- Карагандинская область - 12;

- Актюбинская область - 7;

- Атырауская область - 7;

- Жамбылская область - 5;

- город Шымкент - 3;

- Мангистауская область - 2;

- Туркестанская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 117 904 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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