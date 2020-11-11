На утро 11 ноября в Казахстане зафиксировано 568 новых случаев коронавируса. Всего — 117 904

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 237;
- Костанайская область - 61;
- Павлодарская область - 52;
- Акмолинская область - 45;
- город Нур-Султан - 37;
- город Алматы - 30;
- Северо-Казахстанская область - 30;
- Западно-Казахстанская область - 24;
- Алматинская область - 14;
- Карагандинская область - 12;
- Актюбинская область - 7;
- Атырауская область - 7;
- Жамбылская область - 5;
- город Шымкент - 3;
- Мангистауская область - 2;
- Туркестанская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 117 904 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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