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  11 ноября 2020
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Европейские лидеры предложили усилить борьбу с исламским терроризмом на континенте

CentralAsia (CA) -  Новые предложения по усилению борьбы с исламским терроризмом в Европе прозвучали во вторник в ходе видеоконференции на высшем уровне, передает телеканал Euronews.

В ней участвовали президент Франции, главы правительств Австрии, Германии и Нидерландов, председатели Евросовета и Еврокомиссии. Они обсудили меры противодействия радикализации европейских мусульман и реформу Шенгенской зоны.

«Каждая брешь во внешней границе Евросоюза или просчеты в охране граждан внутри любой страны ЕС создают риск для безопасности всех государств-членов. Нам нужно завершить работу над системой разведки и ее правовыми инструментами. Мы еще поговорим об этом в декабре», - сказал Эммануэль Макрон.

Французский лидер призвал лучше координировать действия национальных сил полиции внутри зоны свободного передвижения и обновить миграционную политику ЕС.

А председатель Совета ЕС изложил общую стратегию Евросоюза по пресечению иностранного финансирования религиозных организаций. Шарль Мишель говорил о важности разъяснительной работы среди мусульманского духовенства, которая помогла бы, по его мнению, гарантировать защиту основных ценностей в Европе без каких-либо компромиссов. Конкретно, он предложил создать европейский институт по обучению имамов в интересах борьбы с идеологией ненависти и предотвращения терроризма.

«Если сводить борьбу с радикализмом только к обучению имамов и к теологическому подходу, то, я думаю, мы упустим борьбу с радикализмом. Все специалисты говорят, что у радикализма много корней и разных причин, и чтобы бороться со всем этим, мы должны работать по всем этим направлениям. Мы готовы работать в теологической сфере, потому что это наша прямая обязанность, но этого недостаточно», - сказал ректор Соборной мечети Брюсселя Салах Эчаллауи.

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