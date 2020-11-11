В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 200 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 108 387 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 324;
- Алматы - 14 251;
- Атырауская область - 11 185;
- Карагандинская область - 10 276;
- Восточно-Казахстанская область - 9008;
- Западно-Казахстанская область - 6901;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4881;
- Павлодарская область - 4182;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4114;
- Акмолинская область - 3619;
- Туркестанская область - 3360;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3272;
- Костанайская область - 3246;
- Кызылординская область - 3174.
Коронавирус в Казахстане
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