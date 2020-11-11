В Узбекистане запретили продажу необогащенной муки высшего сорта

CentralAsia (UZ) - С 1 апреля 2021 года на территории Узбекистана будет разрешена реализация только муки высшего сорта, обогащенной микроэлементами - витаминами и минералами.

По данным местных СМИ, в этой связи президент подписал постановление «О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения».

Документ также предусматривает нулевую таможенную пошлину на микронутриенты, импортируемые из зарубежных стран для обогащения муки.

Согласно официальным данным, в настоящее время около 56% населения Узбекистана потребляет обогащенную муку. Для обеспечения профилактики железодефицитной анемии необходимо охватить 90% населения.

В 2019 году только 30% муки, импортированной в Узбекистан, составляла обогащенная мука.

С 1 апреля 2020 года на территорию Узбекистана был разрешен ввоз пшеничной муки первого сорта, обогащенной микроэлементами.