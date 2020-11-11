Власти Дании признали ошибкой истребление всех норок из-за коронавируса

- Азия и мир, общество
- 9:52, 11 ноября 2020
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|Предыстория: В Дании убьют 15 млн норок из-за коронавируса
CentralAsia (CA) - Решение властей Дании об уничтожении всех норок в стране из-за вероятности распространения ими коронавируса было неверным, заявили премьер-министр Метте Фредериксен и министр сельского хозяйства и продовольствия Могенс Йенсен, сообщают «Известия».
Йенсен признал, что правительство не имело достаточных юридических прав требовать от заводчиков убийства норок, в том числе здоровых особей.
Отмечается, что сейчас в парламенте готовится законопроект, который даст властям право требовать подобных мер в случае необходимости, однако, по информации СМИ, большинство парламентариев не намерены его поддерживать.
4 ноября Фредериксен распорядилась провести поголовную выбраковку всей норки, содержащейся на зверофермах страны.
Она сообщила, что это решение вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям.
Решение об убийстве остальных животных вызвало возмущение среди заводчиков и простых граждан.