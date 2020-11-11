[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Власти Дании признали ошибкой истребление всех норок из-за коронавируса
Предыстория: В Дании убьют 15 млн норок из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Решение властей Дании об уничтожении всех норок в стране из-за вероятности распространения ими коронавируса было неверным, заявили премьер-министр Метте Фредериксен и министр сельского хозяйства и продовольствия Могенс Йенсен, сообщают «Известия».

Йенсен признал, что правительство не имело достаточных юридических прав требовать от заводчиков убийства норок, в том числе здоровых особей.

Отмечается, что сейчас в парламенте готовится законопроект, который даст властям право требовать подобных мер в случае необходимости, однако, по информации СМИ, большинство парламентариев не намерены его поддерживать.

4 ноября Фредериксен распорядилась провести поголовную выбраковку всей норки, содержащейся на зверофермах страны.

Она сообщила, что это решение вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям.

В Дании весьма развитая система разведения норок: этих животных насчитывается порядка 17 млн. Согласно данным датского ветеринарного и продовольственного управления, коронавирус был обнаружен на 207 норковых фермах. На 67 из них животные погибли.

Решение об убийстве остальных животных вызвало возмущение среди заводчиков и простых граждан.

Новости по теме:

print
  • В Монголии за сутки выявлено 6 новых случаев коронавируса
  • В Узбекистане продукты промаркируют на содержание избытков соли, жира и сахара
  • Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 11 376 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com