Власти Дании признали ошибкой истребление всех норок из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Решение властей Дании об уничтожении всех норок в стране из-за вероятности распространения ими коронавируса было неверным, заявили премьер-министр Метте Фредериксен и министр сельского хозяйства и продовольствия Могенс Йенсен, сообщают «Известия».

Йенсен признал, что правительство не имело достаточных юридических прав требовать от заводчиков убийства норок, в том числе здоровых особей.

Отмечается, что сейчас в парламенте готовится законопроект, который даст властям право требовать подобных мер в случае необходимости, однако, по информации СМИ, большинство парламентариев не намерены его поддерживать.

4 ноября Фредериксен распорядилась провести поголовную выбраковку всей норки, содержащейся на зверофермах страны.

Она сообщила, что это решение вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям.

В Дании весьма развитая система разведения норок: этих животных насчитывается порядка 17 млн. Согласно данным датского ветеринарного и продовольственного управления, коронавирус был обнаружен на 207 норковых фермах. На 67 из них животные погибли.

Решение об убийстве остальных животных вызвало возмущение среди заводчиков и простых граждан.