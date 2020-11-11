В Узбекистане журналисты смогут получать юридическую помощь онлайн

CentralAsia (UZ) - Сотрудники СМИ и журналисты смогут получать консультации юристов при помощи специального сайта при наличии спорных моментов. Об этом заявил директор АИМК Асаджон Ходжаев на семинаре, посвященном защите личных данных в медиапространстве.

Сообщается, что в сотрудничестве с Министерством юстиции на данном сайте постоянно будут публиковаться обозрения, видеосюжеты, ответы на вопросы и комментарии юристов в сфере медиа.

По словам Ходжаева, сайт будет функционировать круглосуточно. Он также заявил, что заключение юриста по какому-либо вопросу будет храниться в базе платформы для использования в любое время.

Во-первых, это будет способствовать повышению правового сознания работников СМИ, усилит их знания. Во-вторых, это повысит квалификацию сотрудников, информационных служб и пресс-секретарей органов госуправления, работающих со СМИ, получению ответов на интересующиеся вопросы, — отметил глава АИМК.