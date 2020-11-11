В Казахстане коронавирусная пневмония выявлена еще у 242 человек
- Азия и мир, общество
- 10:20, 11 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 ноября.
Так, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 242 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и 83 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 39 357 , летальных случаев - 410 , выздоровевших - 29 286 .