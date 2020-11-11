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  11 ноября 2020
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В Монголии за сутки выявлено 8 новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. В результате чего, общее число официально зарегистрированных случаев в стране достигло 382 человек.

В настоящее время всего 61 пациент находится под медицинским наблюдением в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).

«Ситуация ухудшается. Есть риск в Хиагте и приграничном районе с Россией. Каждый день COVID-19 выявляется у водителей, пересекающими северную границу. Это увеличивает риск. Были проверены и изолированы 24 близких контакта монгольского дальнобойщика. Скоро будут первые результаты теста», - сказал директор НИЦИЗ Дулмаагийн Нямхуу.

Коронавирус в Монголии
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