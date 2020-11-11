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  11 ноября 2020
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Пистолет Джеймса Бонда выставлен на аукцион

CentralAsia (CA) -  Пистолет, использованный покойным актером Шоном Коннери в первом фильме о Джеймсе Бонде, выставлен на голливудский аукцион, который пройден в декабре.

Как сообщает Reuters, пистолет Walther PP будет представлен на аукционе Julien's Auctions 3 декабря в Беверли-Хиллз по цене от 150 000 до 200 000 долларов.

Шон Кеннери сыгравший роль Джеймса Бонда в 1962 году, умер 31 октября в возрасте 90 лет.

«Образ агента 007, держащего это оружие, стал самым культовым изображением франшизы о Джеймсе Бонде. Для нас большая честь включить его пистолет Walther PP в качестве хедлайнера нашего аукциона вместе с сотнями других исторических памятных вещей из величайших классических фильмов и телесериалов Голливуда», - сказал Мартин Нолан, исполнительный директор Julien’s Auctions.

Пистолет поступил от британского поставщика оружия для кинопленок BAPTY, который продал его на аукционе в 2006 году.

Пистолет - главный предмет на аукционе из примерно 500 голливудских памятных вещей, в том числе шлем, который Том Круз носил в «Top Gun», и первое платье бывшей первой леди США Мишель Обама.

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