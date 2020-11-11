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  11 ноября 2020
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Президент ФАТФ направил поздравительное письмо Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Международной организации по финансовым преступлениям доктор Маркус Плейер поздравил Монголию по случаю исключения страны из «серого списка» государств с отсутствием стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Поздравляю с успешным проведением полевых проверок в трудные времена пандемии. ФАТФ выражает признательность Монголии за ключевые шаги по укреплению своей системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и устранению ее недостатков.

Поэтому было принято решение вывести Монголию из-под контроля ФАТФ в результате инспекций на местах, подтвердивших, что Монголия полностью выполнила свой план действий, укрепила свою систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и привержена ее устойчивой реализации. Еще раз поздравляю с укреплением системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Монголии», - говорится в поздравительном письме.

Решение ФАТФ об исключении Монголии из «серого списка» было опубликовано на сайте организации 23 октября.

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