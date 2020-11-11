В Ашхабад пускают только тяжелобольных или со справкой об отсутствии COVID-19, - СМИ

CentralAsia (TM) - С 1 ноября власти Туркменистана в очередной раз ограничили гражданам возможность передвижения по стране.

Ранее передвигаться между регионами можно было самолетами при наличии справки об отсутствии COVID-19. Теперь такую справку можно получить только имея веское основание для поездки, сообщают "Хроники Туркменистана".

В связи с высоким уровнем безработицы многие жители регионов стремятся попасть в Ашхабад для нелегального трудоустройства.

Однако, в Дашогузе сейчас разрешение на выезд в Ашхабад выдают лишь тем, кому необходима срочная медицинская помощь, которую не могут оказать местные врачи. Например, хирургическая операция или сеанс химиотерапии.

Это привело к тому, что у управления здравоохранения возникают очереди.

Из-за большого спроса нелегальные таксисты стали предлагать жителям велаята услуги проезда до города Теджен или поселка Душак в Ахалском велаяте. Доехать до Ахала можно на внедорожниках через пустыню. Это стоит 1000 манатов (285 долларов) с человека.

Власти Туркменистана не объясняют, в связи с чем введено очередное ограничение на передвижение граждан. Согласно официальной информации, коронавируса в стране нет.