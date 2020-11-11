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  11 ноября 2020
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Дочь и внук Назарбаева оказались владельцами дома Шерлока Холмса в Лондоне
Дарига Назарбаева
Дарига Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  Дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владеют несколькими домами в Лондоне, среди которых — участки, расположенные по улице Бейкер-стрит. В одном из этих домов «жил» Шерлок Холмс — вымышленный персонаж цикла романов Артура Конана Дойля. Об этом пишет издание Times со ссылкой на юридическую корреспонденцию о структуре собственности.

Отмечается, что последние несколько лет ходили разные слухи о владельце дома на Бейкер-стрит, 221b. Журналистом удалось выяснить, что семья Назарбаева владеет домами от 215 до 237 по Бейкер-стрит. Общая стоимость недвижимости составляет около 140 миллионов фунтов стерлингов. При этом 90% собственности принадлежало Назарбаевой, а ее сыну Нурали Алиеву — оставшиеся 10%.

Сейчас официально недвижимость и земли принадлежат компании Farmont Baker Street Limited, которая приобрела все это в 2005 году за 140 миллионов фунтов ($185 млн).

Весной власти Великобритании арестовали недвижимость Назарбаевой и Нурали Алиева. По информации ВВС, они купили два дома и квартиру на $100 млн через три офшора.

В июне у Назарбаевой также нашли элитную квартиру в Москве стоимостью около 230 миллионов рублей.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она занимала должность спикера сената с марта 2019 года по май 2020 года.

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