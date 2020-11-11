В Туркменистане для посещения святынь требуют справку об отсутствии COVID-19

CentralAsia (TM) - С 1 ноября в Туркменистане ужесточили требования для передвижения по стране. Теперь, чтобы вылететь в другой регион, гражданам необходимо обосновать цель поездки. Кроме того, было ограничено время работы рынков до двух дней в неделю.

Как передают «Хроники Туркменистана» из Балканского велаята, теперь от паломников, приезжающих на поклонение к Парав-биби – святого места, которое расположено в 20 километрах от города Сердар (бывший Кызыл-Арват), требуют справку об отсутствии COVID-19.

Кроме медицинской справки, местные власти требуют от приехавших сдавать в специальные учреждение (бывшая заготконтора) шкуры животных, принесенных в жертву. Также рекомендуют передавать в детский дом половину продуктов для благотворительного обеда.

На территории Парав-биби созданы условия для паломников. Есть места для ночевки, место для приготовления благотворительного обеда с посудой, включая большие казаны, место для жертвоприношений. Есть небольшой базар, где местные жители продают продукты, сувениры, амулеты и обереги.

За порядком, в том числе за наличием медсправки, следит полицейский.

Согласно местному преданию, Парав-биби была целительницей, поэтому большая часть приезжающих сюда – это женщины и незамужние девушки, надеющиеся обрести семейное счастье.