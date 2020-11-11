Президент Узбекистана утвердил список бесплатных лекарств для женщин и детей

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября подписал указ, согласно которому утвержден список лекарственных препаратов, выдаваемых населению бесплатно.

Начиная с 1 июня 2021 года будут обеспечиваться бесплатно дети в возрасте 6–23 месяцев – микронутриентными порошками в целях обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях, дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет – витамином «А», дети в возрасте 2–10 лет – специальными препаратами для профилактики гельминтоза.

Начиная с 1 июля 2022 года обеспечиваются бесплатно беременные женщины и кормящие матери, а также дети в возрасте 3–15 лет – препаратами йода, женщины фертильного возраста до 35 лет – препаратами железа и фолиевой кислоты.

Ранее сообщалось, что препараты железа и витамины будут выдаваться женщинам и детям семейными поликлиниками.