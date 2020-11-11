Трамп противится передаче власти, - СМИ

CentralAsia (CA) - В течение дня во вторник администрация Трампа продолжила действовать так, как будто никакой смены президента 20 января не будет. В частности, она предписала всем федеральным ведомствам включиться в проект подготовки бюджета на 2022 финансовый год, сообщает американская газета Washington Post.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что когда все «законные голоса» посчитают, станет ясно, что Дональд Трамп выиграл и останется на второй срок.

Назначенная Трампом глава Генеральной администрации услуг, управляющей федеральной собственностью, также пока не подписала заключение о том, что Джо Байден победил на выборах президента. Без этого документа команде избранного президента не могут быть выделены помещения, средства связи и прочие материальные ценности, необходимые для организации процесса передачи дел, передает ВВС.

Избранный президент Байден заявил, что отказ Трампа встретиться с ним, признать поражение и начать передачу дел ставит всех в неловкое положение. Трамп утверждает, что выборы на самом деле выиграл он, а объявленные результаты объясняются многочисленными фальсификациями. Никаких доказательств этого до сих пор не выявлено, большинство судебных жалоб президентских юристов отклонено судами. Во вторник житель ключевого штата Пенсильвания Ричард Хопкинс официально отказался от своих слов о том, что, работая на почте, он будто бы слышал, как его начальник просил задним числом датировать запоздавшие конверты с бюллетенями. Штаб Трампа подавал заявление Хопкинса как важнейшее доказательство фальсификаций.