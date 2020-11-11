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  11 ноября 2020
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Чешская разведка предупредила человечество об угрозе третьей мировой войны

CentralAsia (CA) -  Военная разведка Чехии предупредила, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что война может возникнуть из-за соперничества между США, Россией и Китаем. При этом в документе говорится, что сейчас глобальный конфликт якобы находится на первой стадии развития.

«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», - говорится в отчете.

Кроме того, подчеркивается, что росту напряженности способствуют падение значимости международного права, манипулирование общественным сознанием и отсутствие мирного диалога в качестве способа решения возникающих противоречий.

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