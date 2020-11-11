Гражданин Таджикистана признался, что убил доцента московского вуза и её мать из-за $2,6 тысяч

CentralAsia (TJ) - МВД России опубликовало видео допроса 26-летнего гражданина Таджикистана Жасуржона Усмонова, подозреваемого в убийстве двух женщин, совершенное в одном из домов садового товарищества в Солнечногорском районе Московской области.

Как сообщается, Жасуржон Усмонов помогал владельцам надстраивать третий, кирпичный этаж в над двумя деревянными этажами.

На допросе Усмонов признался в убийствах и утверждает, что убил своих работодателей из-за 200 тысяч рублей (2,6 тысяч долларов), которые владельцы дома в деревне Клушино под Солнечногорском ему не заплатили.

Усмонов на допросе признался, что вечером 7 ноября пришел за своей зарплатой и взявшись за нож, первым убил 67-летнюю женщину, которая отказалась ему платить, ссылаясь на плохое качество выполненных работ. Второй его жертвой стала выбежавшая на крик матери доцент РЭУ им. Плеханова 44-летняя Виктория Борковская. Преступник изрезал ножом и 6-летнюю дочку преподавателя. Она получила ранению в грудь и шею, но осталась жива и в 21:50 сумела с маминого телефона набрать номер ее друга. Заплаканная девочка рассказала, что бабушка и мама истекает кровью, и сама она тоже ранена. Ребенок просил привезти бинты. Друг мамы сразу же вызвал полицию и «скорую помощь».

Изрезанные ножом тела 44-летней Виктории Борковской и ее 67-летней матери, а также раненную в грудь и шею 6-летнюю дочь преподавателя нашли вечером 7 ноября в их доме в деревне Клушино Солнечногорского района.

Спустя двое суток, в ночь на 10 ноября подозреваемого в их убийстве задержали на территории строящегося домовладения в одной из деревень Дмитровского городского округа Подмосковья. При обыске его жилища криминалисты обнаружили кроссовки со следами крови, а также место, где он предположительно сжег одежду, в которой был одет в момент убийства. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что точно в таких же кроссовках, не привлекая к себе внимания, пытается скрыться человек.

Установлено, что Усмонов ранее судим за грабеж. Своим друзьям он упоминал, что после расчета собирается уезжать в Таджикистан.

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