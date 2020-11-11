80,5% гребенного кашемира Монголии экспортируется в Италию

CentralAsia (MNG) - По данным Главного таможенного управления, за первые десять месяцев этого года Монголия полностью экспортировала промытый кашемир в Китай и 80,5% гребенного кашемира в Италию.

Кашемировые украшения — одно из самых дорогих изделий в мире. Монголия — один из основных поставщиков на рынок кашемира. Многие известные итальянские бренды кашемира, такие как Loro Piana и Brunello Cucinelli, пытаются доминировать на мировом рынке.

Кашемир — это подшерсток, пух, который вычесывают только из коз, обитающих в Монголии. Кашемир в 8 раз теплее шерсти, но при разведении кашемировых коз в других странах их пух теряет свои полезные качества. Только суровый климат Монголии (летом температура поднимается до +40, а зимой опускается до -50 градусов по Цельсию) делает возможным образование у коз необходимого подшерстка. Тончайшие ворсинки (длиной до 5 мм, толщиной до 14 микрон) — очень легкие, потому что они полые внутри. Они и создают воздушную тепловую защиту.

Кроме того, страна экспортировала в Китай 100% сырой нефти, железной руды, меди и цинкового концентрата и 95,2 процента угля.

Более того, 4,1% необработанного или полуобработанного золота направляется в Великобританию, 4,8% — в Сингапур и 91,1% — в Швейцарию. Доля указанных товаров в общем объеме экспорта составляет 92,6%.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения