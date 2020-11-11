В вузе Москвы назвали трагедией убийство доцента Виктории Борковской. В ее убийстве признался гражданин Таджикистана

CentralAsia (TJ) - По версии следствия, на семью напал 26-летний гражданин Таджикистана, его задержали. Подозреваемый делал ремонт в их доме в Солнечногорском районе Подмосковья.

Вуз начал организовывать помощь семье погибшей, сообщила радиостанции «Говорит Москва» декан факультета маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Окунькова.

«Пока очень занята организацией помощи семье. Мы сделаем всё, что в наших силах. В настоящий момент постоянно на телефоне. Это трагедия для нашего коллектива — потерять такого активного, грамотного, жизнерадостного, полного замечательных плодотворных идей, планов, творческого, яркого человека».

В результате нападения также погибла мать Виктории Борковской, тяжёлое ранение получила ее шестилетняя дочь. Девочка смогла позвонить знакомым и позвать на помощь. Сейчас ребёнок находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

На опубликованных кадрах с места преступления показано, что в комнатах разбросаны вещи. Предположительно, мужчина искал деньги и драгоценности.

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