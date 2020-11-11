В Казахстане сына погибшего в СИЗО активиста Дулата Агадила зарезали в ходе массовой драки

CentralAsia (KZ) - Жанболат Агадил – сын активиста Дулата Агадила был зарезан в ходе массовой драки, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Нур-Султана.

«10 ноября в 22.56 на канал «102» поступило сообщение о массовой драке по улице Болашак в микрорайоне Коктал города Нур-Султан. По приезду сотрудников полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку. В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них 17-летнему Ж. Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи», - сообщили полицейские в среду.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 (убийство) и части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта. С задержанными проводятся следственные действия. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается», - сказано в сообщении.

Как сообщает КазТаг, политический активист Дулат Агадил умер в СИЗО в Нур-Султане 25 февраля. Полиция утверждает, что он якобы был пьян и умер от острой сердечной недостаточности. Позже десятки протестующих перекрыли проспект Тәуелсіздік в Нур-Султане, требуя выхода к ним с объяснениями руководства МВД. Граждане требовали провести прозрачную судебно-медицинскую экспертизу.

Отмечалось, что силовики насильно поместили активистов в полицейские автобусы и увезли в неизвестном направлении. Перекрывших улицу полицейские назвали «провокаторами». По некоторым данным, были задержаны около 50 человек, одному из задержанных сломали руку. В интернете распространялось видео задержания Агадила незадолго до его смерти – задерживающие одеты в гражданскую одежду, прячут свои лица, отказываются представиться, заковывают политактивиста в наручники и увозят на автомобиле с гражданскими номерами. Как выяснилось позже, контролер в СИЗО еще до смерти политактивиста знал, что Агадила несколько раз рвало в камере.

26 мая адвокат Галым Нурпеисов, представляющий интересы семьи погибшего политактивиста, сообщил о том, что родные подали заявление о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц в следственном изоляторе, которые дежурили в день смерти Дулата Агадила. 28 мая прокуратура Нур-Султана заявила о том, что уголовное дело по факту смерти Дулата Агадила прекращено «за отсутствием события уголовного правонарушения».

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