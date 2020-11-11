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  11 ноября 2020
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В России за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 19 851

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрирован 19 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 ноября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 932 (24,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 836 960 случаев коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 66,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 430 482 человека.

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