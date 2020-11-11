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  11 ноября 2020
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В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число заболевших

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 432 человека, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Данный показатель является рекордным в РФ с начала пандемии.

Большинство случаев смерти зарегистрировано в Санкт – Петербурге – 74 и Москве – 73.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 31 593 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 1 836 960 человек, из них выздоровели — 1 369 357, под медицинским наблюдением остаются 430 482 пациента.

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