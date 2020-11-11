В Фергане начался суд по делу событий в анклаве Сох. По делу проходят 22 обвиняемых

CentralAsia (UZ) - В Ферганской области началось заседание суда по рассмотрению уголовного дела против 22 лиц, обвиняемых в «сохских событиях». Об этом сообщает издание Daryo.

Отмечается, что 9 ноября областной суд по уголовным делам начал рассмотрение дела против обвиняемых, передаёт repost.uz.

Согласно информации, в селе Чашма Сохского района Ферганской области 22 лицам, участвовавшим в конфликте с гражданами соседнего государства по водному вопросу, предъявлено обвинение по части 2 статьи 219 Уголовного кодекса (Принуждение представителя власти или лица, исполняющего гражданский долг, в любой форме к отказу от исполнения служебных обязанностей или выполнения гражданского долга) и статье 244 (Массовые беспорядки).

Сообщается, что среди подсудимых есть двое несовершеннолетних.

По словам независимого журналиста из Риштана Баходира Элибоева, суд не состоялся в назначенное время. Судебное заседание должно было начаться 10 ноября 10:00 часов, но началось 15:00. В связи с карантинными ограничениями на судебном заседании было разрешено участие лишь двух близких родственников каждого подсудимого.

Суд возобновит свою работу 16 ноября.

31 мая этого года на границе Узбекистана и Кыргызстана произошел ожесточенный конфликт. Между жителями завязался спор о том, кому на самом деле принадлежит источник воды. Словесная перепалка закончилась забрасыванием камнями.

На место тогда прибыли правоохранительные органы, но это не помогло избежать большого количества пострадавших.

После этого сообщалось, что в Кыргызстане пострадало 25 человек во время конфликта на границе.

Затем Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков обсудили инцидент на кыргызско-узбекской границе.

Далее были задержаны шесть человек, подозреваемые в конфликте на узбекско-кыргызской границе в Сохском районе.

Также стало известно об исчезновении блогера Дадахоан Хайдарова. Вскоре его отец рассказал изданию Gazeta.uz, что 22 августа парня забрали, накинув ему на голову мешок, и увезли на вертолете.

Начальник отдела прокуратуры Ферганской области Алишер Бабоходжаев прокомментировал случай с арестом сохского блогера Дадахона Хайдарова. В частности, он опроверг информацию о том, что блогера вывезли из Соха с мешком на голове. После этого, задержанного блогера из Соха освободили. Отмечалось, что его задержали из-за возможной причастности к массовым беспорядкам в Сохском районе.