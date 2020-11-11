В Вануату зафиксирован первый случай коронавируса

CentralAsia (CA) - В Вануату зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ABC.



Так, инфекция была обнаружена у репатриированного из США 23-летнего жителя Вануату во время его нахождения на карантине. Органы здравоохранения заявили, что у 23-летнего мужчины не было симптомов, когда он вернулся домой 4 ноября. Пациента разместили в изоляторе центральной больницы столичного города Порт-Вила, сейчас началось отслеживание его контактов.

«Я хочу заверить наш народ, что правительство будет применять строгие меры и регламенты по COVID-19, чтобы не допустить распространения этого заболевания и чтобы наша страна оставалась безопасной», - сказал премьер-министр страны Боб Лафман.