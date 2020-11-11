В Туркменистане население из-за отсутствия источников дохода вынуждено зарабатывать донорством, - СМИ

CentralAsia (TM) - В разгар нарастающих ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, экономического и продовольственного кризиса все больше людей в Туркменистане население, не имея источников дохода, вынуждены зарабатывать, продавая свою кровь. Об этом 9 ноября сообщил корреспондент Радио Азатлык в Лебапе.

«В последние недели десятки людей ежедневно стекаются в центр сбора крови областной больницы в Туркменабаде и в Фарапскую районную больницу", сообщает корреспондент.

По его словам, эти люди получают 2 маната от государства за каждый грамм крови и 2 маната от граждан, нуждающихся в крови или их родственников: "Почти все люди, которые продают свою кровь, не имеют работы, они продают свою кровь и покупают продукты для своих семей. Сдают кровь, чтобы купить муку, хлеб и картофель".

Экономический кризис в Туркменистане длится более трех лет. После объявленных в стране ограничительных мер в конце февраля в связи с глобальной пандемией коронавируса, закрытием государственных границ и ограничением возможности для передвижения граждан внутри страны, экономическое положение людей, в том числе нехватка продовольственного обеспечение обострилось.

Корреспонденты Азатлыка в стране регулярно сообщают о нехватке продуктов питания в государственных магазинах, об очередях перед ними и постоянном росте цен на продукты питания.

Безработный гражданин Фарапа, представившийся Эркин Ага, рассказал нашему корреспонденту, что за последние месяцы он заработал 3000 манатов, сдав свою кровь для поддержания своих жизненных условий.

«Я сдавал кровь трижды из 250 граммов. Каждый раз я зарабатывал около 1000 манат. На эти деньги я покупал продукты, необходимые моей семье», - сказал Эркин.. По курсу ЦБ 3,5 маната - $1.

Он также сообщил, что из-за большого количества желающих продать свою кровь, возникают очереди и ссоры.