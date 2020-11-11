Побег из бразильской тюрьмы через подкоп попал на видео

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В бразильском городе Пато Брано одиннадцать заключенных пытались совершить побег из тюрьмы. На видео, опубликованном на портале G1 Globo, зафиксирован момент побега, как заключенные вылезают из сделанного ими подкопа за тюремным ограждением.



Сообщается, что пятерых заключенных удалось задержать, остальных ищут. Также найден подозреваемый, который мог помогать им организовать побег: мужчины были одеты не в тюремную униформу, а в обычные вещи и, возможно, имели с собой сменную одежду. Кроме того, сообщается, что они покинули место преступления на автомобиле.



Как пишет портал, подобный побег из той же тюрьмы был совершен в августе, тогда в бега отправились 16 человек.

Момент побега можете посмотреть тут.