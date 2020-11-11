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  11 ноября 2020
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В Казахстане за неделю от коронавируса скончались 42 человека

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 2-8 ноября зарегистрировано 42 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Новые случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в 10 регионах страны.

- в городе Алматы - 12: мужчины – 1967, 1936, 1988, 1934, 1948, 1931 годов рождения, женщины – 1940, 1967, 1942, 1971, 1949, 1940 годов рождения;

- в Восточно-Казахстанской области - 10: мужчины – 1944, 1938, 1962, 1948, 1929, 1970, 1952 годов рождения, женщины – 1940, 1951, 1949 годов рождения.

- в Западно-Казахстанской области - 7: мужчины – 1974, 1961 годов рождения, женщины – 1938, 1993, 1935, 1949, 1955 годов рождения;

- в Атырауской области - 5: мужчины – 1985, 1958, 1964 годов рождения, женщина – 1978, 1972 годов рождения;

- в Мангистауской области - 2: мужчина – 1953 года рождения, женщина – 1983 года рождения;

- в Карагандинской области - 2: мужчина – 1958 года рождения, женщина – 1966 года рождения;

- в городе Нур-Султан - 1: мужчина – 1956 года рождения;

- в Алматинской области - 1: женщина – 1953 года рождения;

- в Акмолинской области - 1: мужчина - 1926 года рождения;

- в Павлодарской области - 1: женщина – 1957 года рождения.

Итого по всей республике на сегодняшний день зарегистрировано 1899 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Казахстане
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