[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
АБР выделил $121 млн на модернизацию железных дорог в Ферганской долине

CentralAsia (UZ) -  Азиатский банк развития одобрил заём в размере $121 млн для завершения модернизации железнодорожной сети в восточной части Узбекистана, что поможет стимулировать экономический рост в Ферганской долине, улучшить торговлю и региональную связанность. Об этом сообщается на сайте АБР.

Выделенные финансовые средства дополнят одобренное в 2017 году финансирование АБР в размере $80 млн для оказания помощи в электрификации 145,1 км железнодорожных путей между городами Пап, Наманган и Андижан в Ферганской долине.

«Данное дополнительное финансирование поможет увеличить количество грузовых и частоту движения пассажирских поездов, устранить пробелы в системах сигнализации и телекоммуникаций и повысить потенциал железнодорожного персонала в использовании современных методов управления поездами», - говорится в сообщении.

Ожидается, что модернизация железнодорожной сети в восточной части Узбекистана улучшит доступ людей к здравоохранению, образованию и возможность трудоустройства. Это также будет способствовать развитию туризма и торговли между Узбекистаном и соседними странами, поскольку железнодорожная сеть является частью Коридора 2 Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Железные дороги также оказались самым надёжным и востребованным видом грузового транспорта во время пандемии коронавируса (COVID-19).

Железнодорожная сеть Узбекистана является важным двигателем экономики страны, обеспечивая 30-40% грузовых и 3-4% пассажирских перевозок. На востоке Узбекистана сеть состоит из петли, соединяющей крупные города Ферганской долины и линии от Папа через горный перевал Камчик до Ангрена и Ташкента. Отводы проходят в Кыргызскую Республику и Таджикистан. Однако, большинство этих линий были построены в советское время и рассчитаны на использование меньшего количества поездов, работающих на паре и дизельном топливе.

print
  • МИД Монголии предупредил граждан, находящихся во Франции об опасности террористических нападений
  • По инициативе Монголии пройдет международная конференция исследователей Марса
  • Путин пожелал Кыргызстану долгосрочной стабильности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com