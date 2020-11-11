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  11 ноября 2020
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Протестующие в Армении требуют отставки премьера Пашиняна
Ереван, 11 ноября
Ереван, 11 ноября
// РИА Новости
Предыстория: Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе

CentralAsia (CA) -  В Ереване проходит митинг оппозиции против совместного решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Митингующие требуют отставки Пашиняна.

Как сообщает издание Аysor.am, на площади Свободы полиция начала задержания митингующих. На дороге, ведущей из аэропорта «Звартноц» в столицу, полиция проводит рейды, проверяет без исключения все машины, микроавтобусы. Проводятся предупредительные мероприятия для обнаружения оружия и боеприпасов.

Беспорядки и протесты в Ереване вспыхнули в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это восприняли как необоснованное решение о капитуляции.

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