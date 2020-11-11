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  11 ноября 2020
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МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
// РИА Новости / Алексей Куденко

CentralAsia (KZ) -  Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Высоко оцениваем заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей.

Выражаем надежду на то, что в этот сложный период азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе», - говорится в документе.

10 ноября Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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